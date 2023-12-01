وفاة طفل أسفل عجلات قطار بالعسيرات

توفي طفل في الخامسة من عمره يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج صدمه قطار بين محطتي الأحايوة والعسيرات حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود محضرا لمركز شرطة العسيرات من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا باصطدام القطار [ الإسكندرية – الأقصر ] بالطفل "فهد . ن . ج . ف" 5 سنوات ومقيم دائرة المركز بين محطتي الأحايوه والعسيرات دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه مما أدي لوفاته .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال والده "نادر . ج . ف . ح" 25 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .