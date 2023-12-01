ضبط 240 كيلو من السكر المدعم المحظور تداوله بمحل تجاري في الإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين وتموين القصاصين بتنفيذ عدة حملات تموينية، اليوم الجمعة، لإحكام الرقابة على الأسواق؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملة اليوم، عن ضبط كمية تقدر بحوالي ٢٤٠ كيلو من السكر المدعم المحظور تداوله خارج فروع شركة الجملة، بأحدى المحال التجارية بالجبل الأخضر في مركز ومدينة القصاصين.

حيث يتم بيعه بأزيد من السعر الرسمي وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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