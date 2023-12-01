سماح زيدان: مهمتنا في لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة كانت صعبة

قالت الفنانة سماح زيدان، عضو لجنة تحكيم مهرجان الحسيمة، إن الأفلام التي شاركت في مسابقة مهرجان الحسيمة الدولي للفيلم، كانت مميزة وهامة بدرجة متقاربة، ما جعل لجنة التحكيم أمام مهمة صعبة.



وأوضحت زيدان أن الحضور الجماهيري الكبير في صالات العرض بمدينة الحسيمة كان لافتا، إذ شارك الجمهور لجنة التحكيم في مشاهدة كافة الأعمال.

وتوج الفيلم السعودي "شيهانة" بـ"الجائزة الكبرى" لفئة "الأفلام الروائية الطويلة" في الدورة الثالثة من "المهرجان الدولي للفيلم" بمدينة الحسيمة بالمغرب.



وحصلت الممثلة ليان الشهري على "جائزة أحسن دور نسائي" عن دورها في الفيلم الفائز بـ"الجائزة الكبرى" للمهرجان، المنظم من طرف "جمعية الريف للثقافة والسينما" بشراكة مع "المركز السينمائي المغربي" و"المكتب الوطني المغربي للسياحة" و"مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة". بينما حصل على "جائزة أحسن دور رجالي" الممثل إسويشي ياكاشرو Isuychi Jakashro عن دوره في فيلم "مايوناكا" لمخرجه روبير كابريا من اليابان.