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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

محمد عبده من مؤتمر المرج: د.عبد السند يمامة تناول جميع مشاكل المواطنين في برنامجه

محمد عبده عضو مجلس
محمد عبده عضو مجلس النواب السابق

قال محمد عبده عضو مجلس النواب السابق، وعضو الهيئة العليا حاليا، إن مؤتمر دكتور عبد السند يمامة فى مدينة المرج شهد حشد كبير من الأهالى والوفديين، متمنيا من هذا الحشد أن يكون متواجدا خلال الانتخابات للادلاء باصواتهم لمن يستحق أن يكون رئيسا للجمهورية.

وأوضح أن الدكتور عبد السند يمامة المرشح للرئاسة له برنامج واضح يناقش جميع مشاكل الشعب المصري، مشيرا الي أن الشعب يعاني من بعض المشاكل منها التعليم والصحة والاقتصاد وغلاء الاسعار الذي أصبح عبء حتى على الغني وغيرها. 


ولفت عضو الهيئة العليا، الي أن البرنامج الخاص بالدكتور عبد السند يحتوي أيضا على الحلول لمشكلات المواطنين، مضيفا أن البرنامج الانتخابي تطرق إلى مشكلة السياحة التي اذا تعاملنا معها جيدا سيوف يعود على مصر بدخل كبير.

 

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