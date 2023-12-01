سحر القاضي من مؤتمر د.عبد السند يمامة بالمرج: انزل وشارك برأيك لاختيار رئيسك

أكدت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، أنها حضرت اليوم لدعم الدكتور عبد السند يمامة لدعمه فى حملته الانتخابية بمحافظة القاهرة فى مدينة المرج، لافتة الي أن مؤتمر المرج سبقه مؤتمر فى الغربية وبورسعيد واختيار فى المنصورة.



وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أن الدكتور عبد السند تقدم للانتخابات بعد حصوله على الاغلبية من الهيئة العليا وذلك بأكثر من 50 صوت، ثم تم تزكيته بأكثر من 25 نائب بالمجلس وبالتالي تقدم باوراقه للترشح.



وأوضحت إننا اليوم نعيش عصر ذهبي للديمقراطية فى مصر والدليل وجود أكثر من مرشح، مناشدة المواطنين بضرورة النزول والمشاركة باختيار الرئيس الأنسب.