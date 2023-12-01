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محمد عبده من مؤتمر المرج: د.عبد السند يمامة تناول جميع مشاكل المواطنين في برنامجه سحر القاضي من مؤتمر د.عبد السند يمامة بالمرج: انزل وشارك برأيك لاختيار رئيسك اقرأ غدا بالوفد.. المصريون بالخارج يضربون المثل في حب الوطن
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

سحر القاضي من مؤتمر د.عبد السند يمامة بالمرج: انزل وشارك برأيك لاختيار رئيسك

النائبة سحر القاضي
النائبة سحر القاضي

أكدت النائبة سحر القاضي، عضو مجلس النواب، أنها حضرت اليوم لدعم الدكتور عبد السند يمامة لدعمه فى حملته الانتخابية بمحافظة القاهرة فى مدينة المرج، لافتة الي أن مؤتمر المرج سبقه مؤتمر فى الغربية وبورسعيد واختيار فى المنصورة. 


وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أن الدكتور عبد السند تقدم للانتخابات بعد حصوله على الاغلبية من الهيئة العليا وذلك بأكثر من 50 صوت، ثم تم تزكيته بأكثر من 25 نائب بالمجلس وبالتالي تقدم باوراقه للترشح. 


وأوضحت إننا اليوم نعيش عصر ذهبي للديمقراطية فى مصر والدليل وجود أكثر من مرشح، مناشدة المواطنين بضرورة النزول والمشاركة باختيار الرئيس الأنسب.

 

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