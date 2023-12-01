إنعقاد الدورة التدريبية الثانية للتفتيش الفنى بصحة قنا

عقدت الإدارة العامة للتفتيش الفني بالوزارة، اليوم الجمعة، دورة تدريبية للعدد من الفرق الطبية بالقطاع الصحي بمحافظة قنا.

هذا وأوضح الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الدورة التي عقدت خلال الفترة من 26 وحتي 30 نوفمبر تحت عنوان "اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالاقسام الطبية"

وذلك لجميع مقدمى الخدمة الطبية، بالمستشفيات هدفت إلي توعية الفرق الطبية بالمستشفيات المختلفة باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لأداء الخدمات الصحية بتلك المستشفيات .

وضرورة الوعي الكامل بتلك القوانين المنظمة والتي تحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم وفقاً للقانون.

وأوضح الدكتور عماد الطيب مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية أن الدورة التدريبية التي تمت بقيادة الأستاذة الدكتورة إنعام صبحى مدير الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالوزارة وفريق الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالوزارة قد حضرها 57 متدرباً من كافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وذلك بتنسيق الدكتورة إيمان حمدى والمهندسة شادية أحمد موسى والأستاذ إسلام محمد قد قدمت حصيلة واسعة من المعرفة الفنية للمتدربين بهدف تطوير قدراتهم علي تنفيذ الأعمال بصورة صحيحة وسليمة.

وأضاف الطيب أنه عقب إنتهاء الدورة قد تم تسليم شهادات إتمام الدورة إلى المتدربين في وجود الدكتورة إنعام والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة علي دورهم وإلمامهم الملحوظ بخطط العمل وتنفيذها بصورة مناسبة.