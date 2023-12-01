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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسامة أبو العطا يكشف صعوبات واجهته في «زينهم»

أسامة أبو العطا
أسامة أبو العطا

كشف الفنان أسامة أبو العطا، تفاصيل شخصيته في مسلسل «زينهم» وكواليس تصوير أحداثه، وذلك خلال أحد اللقاءات التلفزيونية .

 

وتحدث أسامة أبو العطا، عن الصعوبات التي واجهته خلال فترة التصوير، قائلًا:" عانيت من صعوبات كثيرة خلال فتر التصوير، الشكل الخارجي للشخص الكفيف سهل خاصة أنني تأملت من حولي ممن حرموا من نعمة البصر وتعاملت مع ناس في حياتي من فاقدي البصر، وتأملت طريقة المشي والتعامل مع المجتمع ".

مسلسل زينهم

وتابع حديثه عن شخصية الكفيف التي يجسدها في مسلسل “زينهم”، قائلًا:" الإحساس الداخلي صعب تحمله، ونعمة فقدان البصر مأساة صعبة للغاية ولا يمكن تحملها، ومن المفترض أني أجسدها حتى لو المشاهد غير مأساوية، ووتلك المشاعر لابد أن تكون منعكسة على ملامحي وحركتي الجسدية .

 

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، يارا جبران، سلمى أبو ضيف، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيى إسماعيل.

 

ويجسد الفنان أحمد داود، شخصية طبيب شرعى يعمل فى مشرحة، ويأتى إليه كريم قاسم للعمل معه، وفى انتظار العديد من المواقف التى تحدث لهم من تعاملهم مع الموتى داخل المشرحة.

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