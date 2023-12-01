.. والمصريون بأوروبا يشاركون بكثافة

توافدت الجالية المصرية فى ألمانيا فى أولى أيام العمليات الانتخابية للمصريين بالخارج، على مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والمستمرة حتى يوم الأحد 3 ديسمبر.

وجاء ذلك تلبية لنداء حملة شارك بصوتك، التى أطلقتها سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتأكيدًا أن الجالية المصرية بالخارج جالية مهمة ومؤثرة، وأنها جزء مهم من صناعة القرار فى مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، مشيرة هُم أهلنا ودورنا رعايتهم وتحقيق مطالبهم.

ومن جهة أخرى، أشارت السفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة، منذ قليل إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصرى، على أن يكون ساريًا، أو بطاقة الرقم القومى، سواء كانت سارية أم غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلًا بقواعد بيانات الناخبين، كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات، على نحو من شأنه تيسير عملية التصويت وبما يُجنب المواطنين أى مشقة مُحتملة خلال أدائهم لحقهم، وبالصورة التى تليق بمصر ومكانتها الرائدة.

إقبال المصريين فى ألمانيا على المشاركة فى انتخابات الرئاسة

وأضافت السفيرة سها جندى، أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصرى بلغ 18 عامًا قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، فى السنوات المقبلة، وجددت الوزيرة التأكيد أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار فى مصر، وصوتهم مهم، ولذلك هم حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصرى حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستورى.

وكتب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد عبر شبكة «إكس» أن السفارة المصرية فى ويلنغتون بنيوزيلندا أصبحت أول لجنة فى الخارج تبدأ فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

السفارة المصرية فى ويلنجتون (نيوزيلند) أول لجنة فى الخارج تبدأ فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

الولايات المتحدة الأمريكية

ومن جانبه قال يعقوب أسكرن، عضو الجالية المصرية فى واشنطن، إن المصريين المقيمين فى الولايات المتحدة الأمريكية متابعون لما يحدث فى مصر بشكل جيد، مشيرًا إلى أن السفارات تجهز نفسها للإجابة عن أى أسئلة للناخبين بأمريكا، تم تجهيز غرف للإجابة للاستفسارات عن المرشحين، مؤكدًا أن هناك أماكن مخصصة للاجتماعات للمصريين مع بعضهم للتشاور فى أمر الانتخاب.

وأوضح أسكرن، أنه من المحتمل أن تكون الأيام الأكثر مشاركة هو يوم الأحد لأنه يوم إجازة، ومن الممكن أن يكون الموضوع معكوسًا، فقد ينهى المواطنون عملهم يوم الجمعة مبكرًا، ثم يتوجهون إلى الجاليات أو القنصليات للإدلاء بأصواتهم، مؤكدًا أن الغالبية مهتمة بأمر المشاركة فى الانتخابات بالخارج، القليل فقط ليس لديه معلومات كافية عن المرشحين.

واستكمل: «أن من يحكم مصر يجب أن يكون ملمًا بها ويعلم ماذا تعنى مصر للمصريين، ويكون عالمًا بقيمتها واحترام دول العالم ولمكانتها، ولدورها الدبلوماسى والسياسى الدولى».

اليونان

قال عصام يوسف نائب الاتحاد العام للمصريين فى الخارج بالولايات المتحدة الأمريكية، إن المصريين بأمريكا كانوا يترقبون لحظة الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج للتعبير عن مدى حبهم وعشقهم لمصر. وتابع أن نظرة المغترب فى الخارج لمصر تختلف تمامًا عن تفكير المصرى بالداخل، حبنا كبير لمصر وسنقدم لها الكثير». وواصل: «عقدنا لقاءات واجتماعات ومؤتمرات مع المصريين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة فى الانتخابات، وأمريكا بها 5 مقار دبلوماسية مصرية وحدث تنسيق على مستوى عال بين المصريين عبر هذه المقار».

وقال السفير عمر عامر سفير مصر فى اليونان إنه جرى استكمال كل الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التى ستجرى فى الخارج اعتبارًا من أمس الجمعة.

وأضاف «عامر»، هذه الانتخابات ينتظرها أبناء مصر فى الخارج، وتم التحضير لها، وفى الفترة الماضية عقدنا العديد من اللقاءات مع أبناء الجالية فى أثينا وخارجها للرد على استفساراتهم وتوضيح كيفية عملية الانتخاب لهم».

وتابع سفير مصر فى اليونان: «سألوا عن بعض الاحتياجات والمعلومات مثل مواعيد بدء عمل اللجان ومواعيد الانتهاء والأيام التى ستجرى فيها، ولمسنا منهم الكثير من الاهتمام والحرص على المشاركة فى الانتخابات».

وذكر أن هناك إقبالًا شديدًا جدًا على المشاركة والتعرف على الإجراءات المختلفة لعملية الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن اليونان بها آلاف المصريين المقيمين إقامة دائمة، وكل من له حق الانتخاب مقيد فى الجداول الانتخابية، وهناك نحو 40 ألف مصرى فى اليونان بأثينا وخارجها يحرصون على المشاركة والحضور.

بريطانيا

أكد مصطفى رجب، منسق حملة مواطن فى بريطانيا ورئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، أهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من جانب أبناء الجالية المصرية فى بريطانيا خلال هذا التوقيت المهم لتوصيل رسالة للعالم بمدى وعى الشعب المصرى وحسه السياسى ووقوفه صفًا واحدًا خلف دولته وقائدها.

وأضاف منسق حملة مواطن ببريطانيا ورئيس بيت العائلة المصرية فى لندن، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاستعداد للانتخابات الرئاسية من الجالية المصرية فى بريطانيا بدأ منذ عدة شهور من خلال تجهيز كافة اللوجيستيات لحشد أكبر عدد من أبناء الجالية على النزول والمشاركة.

وأشار إلى أن هناك متطوعين من أبناء الجالية سيتطوعون لنقل أبناء الجالية من المسافات البعيدة، فضلا عن وجود متطوعين لمساعدة الجاليات الخاصة وأبناء الجالية من مختلف الأعمار أمام اللجان على مدار أيام الاقتراع الثلاثة.

ولفت إلى أن من بين التجهيزات لهذا العرس الديمقراطى تجهيز الهدايا التذكارية للأطفال من أبناء الجالية أمام اللجان، فضلًا عن تجهيز مكبرات الصوت وأعلام مصر لإضفاء أجواء احتفالية بهذا العرس الانتخابى.

استراليا

فتحت السفارة المصرية لدى أستراليا باب التصويت لأبناء الجالية المصرية فى أستراليا، والقنصلية المصرية فى مدينة سيدنى، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك فى الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت أستراليا والساعة 12 صباحا بتوقيت مصر، حيث انتظمت عملية التصويت فى الموعد المقرر من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتعد سفارة مصر فى استراليا ثانى سفارة تفتح باب التصويت للمصريين بالخارج بعد نيوزيلندا، وبدأ المصريون فى أستراليا فى التوافد على مقر السفارة والقنصلية للإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.