تخطي الـ 300 ألف.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل السنباطي يصدم الجماهير

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما بمشاركة مجموعة كبيرة من المطربين المصريين والعرب تحت عنوان روائع السنباطي، ضمن فعاليات موسم الرياض، واختتمت الحفل بوصلة غناء لكوكب الشرق أم كلثوم، إلا أنها خطفت الأنظار بإطلالتها البسيطة والهادئة.

شيرين عبد الوهاب

سعر فستان شيرين عبد الوهاب

ارتدت شيرين عبد الوهاب فستان فضفاض باللون الأبيض، بأكمام ورقبة Popeline، من تصميم دار أزياء Valentino، وبلغ سعره 11 ألف و840 دولار، أي ما يعادل 365 ألف جنيه مصري، جاء الفستان مصنوعا من الحرير مع بطانة جورجيت مطاطية، وزينت الرقبة بدبوس من الماس.

ومن الناحية التجميلية فقد اختارت مكياج بالوان النود الغامقة، مع أحمر شفاه باللون الكاشمير، واختارت تسريحة شعر منسدلة بحرية مع تمويجات خفيفة للأسفل.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

كلمة شيرين عبد الوهاب في حفل روائع السنباطي

قدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أغاني الراحل رياض السنباطي، وحرصت بعد انتهاء الحفل على تقديم الشكر إلى السعودية قائلة: اسمحولى أحي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا، ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا يامعالى المستشار، ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين، ألف شكر".

شيرين عبد الوهاب

مفاجأة لشيرين حفل خاص لها في الرياض

وأعلن مُذيع حفل روائع السنباطي إقامة ليلة خاصة للفنانة شيرين عبد الوهاب قريبا ضمن احتفالات موسم الرياض قريبا بقرار من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

جدير بالذكر، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.

شيرين عبد الوهاب في صدارة أنغامي

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب منصة أنغامي الرقمية كالأكثر استماعا، بأغنية " كلام عينيه" بالأضافة إلى تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شيرين عبد الوهاب

ويذكر أن الأغنية " كلام عينيه" تم طرحها ضمن ألبوم" نساى" عام 2018.