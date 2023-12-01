أبو طالب: نادي Club One علامة فارقة في الرياضة المصرية

أعرب محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، عن فخره برئاسة مجلس إدارة نادي Club one للاستثمار الرياضي بالإضافة إلى مهامه الحالية.

قال أبو طالب: “حابب أقولكم شوية كلام عن حلمنا اللي تحقق، حلمنا كان إننا نعمل نادي رياضي يوفر تجربة رياضية رائعة لكل الناس من الهواة للمحترفين نادي بيعتمد على التحول الرقمي ويقدم خدمات ذكية مبتكرة”.

أكد أبو طالب أنه بفضل التعاون الجاد والشركاء المميزين تحقق الحلم بتقديم تجربة رياضية مميزة لكل المصريين.

أشار إلى أن نادي Club One يوفر كل الخدمات الرياضية التي يمكن احتياجها من أكاديميات رياضية متخصصة في كل الألعاب.

أوضح أن أهم ما يميز نادي Club One عن أي نادي أخر هو التكنولوجيا المستخدمة، مشيراً إلى أن النادي يستخدم تقنيات حديثة جدًا مثل تحليل البيانات والواقع الافتراضي لمساعدة رواد النادي لتحقيق أهدافهم الرياضية.

شدد أبو طالب على أن نادي Club One سيكون علامة فارقة في عالم الرياضة بمصر.