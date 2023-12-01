عُرس انتخابى.. سفير مصر برومانيا يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى السفير المصرى فى رومانيا مؤيد الضلعى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، بعد دقائق من فتح أبواب السفارة لاستقبال الناخبين المصريين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم.

كما أدلت بصوتها المستشارة مروة شعير نائب السفير، وكذلك أدلى المستشار دكتور نادر شبل، قنصل السفارة المصرية برومانيا.

وحرص أبناء الجالية المصرية فى رومانيا على المشاركة فى التصويت، وكان أول المصوتين فى الانتخابات اللورد ياشار حسن عباس حلمى، الذى حضر إلى مقر السفارة فى تمام الساعة 8:15 صباحاً، جاء على عكاز محمولا حتى يدلى بصوته هو وجميع موظفى شركه فاركو الرومانية.

كما أدلى الاعلامى الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصريين برومانيا وسفير الاعلام العربى برومانيا، بصوته وسط فرحة عارمة بجو الانتخابات الرئاسية الديمقراطية وسط عُرس انتخابى برومانيا.