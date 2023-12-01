نبضات

الجمعة 01/ديسمبر/2023 - 08:21 م 12/1/2023 8:21:34 PM

هكذا.. منينا النفس بأن يطول الهدوء وتنبت من بين الدمار أغصان الزيتون، تمنينا أن تصبح الهدنة هدنًا، حتى يعلَن عن توقف آلة الحرب الغاشمة نهائيًّا، تمنينا وتمنينا.. ونسينا أننا بإزاء عدو لا يعرف للسلم سبيلا، ولا يبنى أحلامه إلا على دماء الأطفال وعويل الثكالى وقهر الآباء..

فها هو مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو يعلن صباح أمس الجمعة، وبعد أسبوع من توقف الحرب بين الجانبين، أن «الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب» فى قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس، وراح يتلو ثلاثة أهداف للحرب، هى «إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، والقضاء على الحركة، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد شعب إسرائيل مرة أخرى».

فرغم أن أيام الهدنة شهدت إطلاق سراح ما مجموعه 83 إسرائيليًّا، من بينهم مواطنون مزدوجو الجنسية، كما حرر 24 رهينة آخرين، هم 23 تايلاندياً وفلبينى واحد، إلا أن الصلف الصهيونى يرى أن هذا غير كافٍ، وأن على حماس أن تطلق سراح كل الأسرى..

والواقع أن حماس تلزم جانباً حذراً تفرضه تداعيات حرب مع طرف لا عهد له، فتدرك جيداً أن تحرير كل الأسرى من جانبها يعنى سقوط آخر ورقات الضغط على إسرائيل، والمجتمع الدولى المنحاز للعدو، وبالتالى العودة للمربع صفر، بل انتظار انتقام سيتخطى فى وحشيته كل ما سبق.

لكنها إسرائيل تعود لتكشف عن وجهها الأقبح ونواياها الأشر، لندرك أن مائة وخمسة وعشرين أسيراً إسرائيلياً، ما زالت حماس تحتجزهم لديها، ليسوا هم هدف استمرار الحرب، وبالتالى فإن الأسرى لم يكونوا هدفها من البداية، كشفت ذلك بإعلان نتنياهو أهداف الحرب الحقيقية، ولنعد سطوراً قليلة للخلف، لنطالع أهداف الحرب التى أعلنها.. ألم يقل «القضاء على الحركة، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد شعب إسرائيل مرة أخرى»...

إذن تلك هى الأهداف الحقيقية التى يدركها العالم منذ بدء مجازر العدو الصهيونى، لكنه يغض الطرف عنها، مركزا جل الأسباب على الأسرى.. فما قولك إذن أيها العالم؟ فإن لم تكن وحشية الحرب وعدد الشهداء وحجم الدمار الذى منى به شعب أعزل، بقادر على كشف الأمر أمامكم، فهل يكفى إعلانه صراحة، هل يكفى أن تعلن حكومتهم فى قول يدعو للسخرية إنهم يريدون القضاء على حماس، وضمان عدم تمكن شعب غزة «الأعزل»- الذى لا تستر مقاومة أطفاله وشبابه سوى الحجارة- من تهديد شعب إسرائيل الذى يمتلك جيشاً تمده أمريكا ودول أوروبا بأحدث الأسلحة وأشدها فتكًا، والأهم أنه يمتلك الآلة الإعلامية الأكثر كذبا فى التاريخ؟!

ودعونا نسأل السؤال الأهم: ترى بأية كيفية ستضمن إسرائيل عدم تمكن شعب غزة من تهديدهم؟ بالطبع باستكمال خطتها فى القضاء عليه وإبادته تماما، أو دفعه للهجرة القسرية، وهو جل ما تحلم به ويحلم به كل مناصريهم..

ألتلك الدرجة تخشون العزة؟ ألتلك الدرجة صارت الشجاعة والرجولة والإصرار على النصر تؤرق مضاجعكم يا من تفتقرون إليها؟ بل ألهذا الحد غاب ضمير العالم؟