منتخب مالي يحصد برونزية مونديال الشباب على حساب الأرجنتين

تمكن منتخب مالي الأول لكرة القدم، من حصد الميادلية البرونزية بمنافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 17 سنة، بعد تحقيق فوزا كبيرال على الأرجنتين بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في اطار مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال المقام حاليا في إندونيسيا.

واحرز ثلاثية منتخب مالي اللاعبين إبراهيم ديارا في الدقيق التاسعة، ومامادو دومبيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بينما اختتم أهداف مالي اللاعب حميدو ماكالوي في الدقيقة 48.

وحصل المنتخب الأرجنتيني على المركز الرابع في المونديال بعد الخسارة أمام نظيره المالي بكأس العالم للشباب.

وكان منتخب مالي تأهل لمباراة تحديد الثالث والرابع في كأس العالم للناشئين، بعدما خسر أمام المنتخب الفرنسي 1 / 2.

وعلى الجانب الأخر، تلقى المنتخب الأرجنتيني الهزيمة في الدور قبل النهائي أمام نظيره الألماني 2 / 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 3/3.