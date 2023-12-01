الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بالقناطر الخيرية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بحبس جثة المجني عليها التي  عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها في دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية،  وتم نقل الجثة للمستشفى، كما أمرت بحبس المتهم بقتل  ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق التي أصدرت القرار السابق.

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القبض على عاطل أنهى حياة سيدة لسرقتها في القناطر الخيرية

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ضبط 22 شخصا بمخدرات في القناطر الخيرية

دفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بالقناطر الخيرية 

وكانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل، عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل، له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات وتم تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

كشف غموض تعرض شقة رجل أعمال للسرقة بالخصوص

كما نجحت أجهزة الأمن في محافظة القليوبية، في كشف غموض تعرض شقة أحد رجال الأعمال للسرقة بمنطقة الخصوص.

اتضح أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا، يضم 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية ومسجلين خطر سرقات، قاموا بسرقة محتويات الشقة، وجرى ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات وتحرر المحضر اللازم.

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