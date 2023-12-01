الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي

عقدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المشاورات السنوية الثالثة حول الحكم الديمقراطي بين البلدين في سول اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم - أن المدير العام للمنظمات الدولية في كوريا، كانج جو يون، والمسؤول الأمريكي الكبير في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، إيرين باركلي، سلطا الضوء على قوة التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، لا سيما في ظل الجهود المشتركة لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على مستوى العالم.

وناقش الجانبان فرص التعاون لتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية على المستوى العالمي؛ بما في ذلك من خلال "قمة الديمقراطية"، والجهود المشتركة لتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دولة.

واتفقت كل من الولايات المتحدة وجمهورية كوريا على أن المشاورات المشتركة بين الوكالات كانت فرصة لمواصلة تعميق فهم سياسات وأنشطة كلا البلدين؛ لتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في الداخل والخارج ومواصلة استكشاف مجالات التعاون.