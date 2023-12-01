حملة "أنا مشاركة".. المرأة المصرية كسرت الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية

أطلقت مؤسسة "هي تستطيع" للتنمية التابع لمجلس المرأة، حملة "أنا مشاركة" مساء أمس بمحافظة الاسكندرية ، وذلك بهدف لدعم وتشجيع المرأة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بحضور نسرين عبدالدائم ، مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع بمحافظة الاسكندرية وتحت إشراف الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا .



وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة

ومن جانبها أكدت «الدكتورة داليا هندى المشرف العام على قطاع غرب الدلتا »،علي أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع، مشيرة الي أن مشاركتها سياسياً تعتبر أحد أبرز مظاهر الديموقراطية، وتحقيق العدالة والتي سبق أن وافقت عليها الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التي تلت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثل اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.



واضافت نسرين عبدالدائم ، مدير مكتب مؤسسة هي تستطيع بمحافظة الاسكندرية، أن تهدف الحملة للتوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن