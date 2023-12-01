بدأ المصريون في إيطاليا اليوم الجمعة ، التصويت بانتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 ، ويستمر حتى الأحد 3 ديسمبر، من 9 صباحاً وحتى 9 مساء (حسب التوقيت المحلي لكل دولة).

استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم

كما بدأت سفارة جمهورية مصر العربية بإيطاليا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بعد انتهائها من الاستعدادات اللازمة حيث تجري الانتخابات بمقر السفارة بروما في 267 via Salaria ، حيث يحق لكل مصري خارج بلاده الإدلاء بصوته حضوريا.

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

انطلاق تصويت المصريين لانتخابات الرئاسة في إيطاليا

ويخوض الانتخابات 4 مرشحين سباق الانتخابات وهم الرئيس الحالي المستقل عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

حيث صرح المصريون بالخارج وخصوصا الجالية المصرية بروما على أهمية مشاركة الجميع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لأنه واجب عليهم وحق دستوري لكل المصريين بالخارج.

واخيرا قاموا بالشكر لجميع اعضاء العمل بالسفارة والقائمين على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتسهيلات الممنوحة لممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم.