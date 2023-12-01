صيد 2010 يخطف فوزًا مهمًا على حساب المنيب في دوري الجيزة

حقق فريق مواليد 2010 لكرة القدم بصيد الدقي، الفوز على نظيره فريق المنيب بنتيجة 1/2 فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الهرم، ضمن منافسات بطولة دورى منطقة الجيزة.

سجل أهداف الصيد أدهم حازم في الدقيقة 50، حسن سمير في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين:

عبدالله محمد، طارق اسامة، عمر محمد، زين سيد، ادهم فؤاد، سامى حمدى، محمود محمد، ساجد احمد، فهد احمد، ادهم حازم، احمد هشام، محمد مصطفى، على مختار، ابراهيم مصطفى، زياد عمرو، ادهم عدنان، يوسف عصام، احمد محمد، حسن عبد الهادي، محمد شريف.

كما تعادل فريق صيد 2010 أمام الكوم الأحمر بنتيجة هدف لكل فريق، بالجولة الماضية التى جمعت بين الفريقين على ملعب وينرز ضمن منافسات البطولة.

الجهازان الفنى والإدارى:

نبيل البحطيطي، مدير قطاع كرة القدم، محمد بدوي، مدير إداري القطاع، حمادة صيام، مدرب الفريق، طارق سعد، مساعد مدرب، مدرب حراس المرمى، ناجي ابراهيم، الدكتور عبدالرحمن شريف، علاج طبيعي، السيد عبدالعال، إداري الفريق.