انخفاض متوسط العمر للكوريين الجنوبيين لأول مرة منذ 52 عاما بسبب كوفيد-19

انخفض متوسط العمر المتوقع للأطفال الكوريين الجنوبيين الذين ولدوا في العام الماضي في عام 2022، وذلك لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما، بسبب جائحة كوفيد-19، حسبما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكورية اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية وصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام 2022 إلى 82.7 سنة، أي أقل بمقدار 0.9 سنة عن العام السابق، وفقا للبيانات التي جمعتها هيئة الإحصاء الكورية، ويمثل هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات ذات الصلة في عام 1970.

وكان متوسط العمر المتوقع 62.3 سنة في عام 1970، ووصل إلى 80 سنة لأول مرة في عام 2009، وبالمقارنة مع العقد الماضي، كان العمر المتوقع في عام 2022 أطول بمقدار 1.9 سنة.

وقال مسؤول كوري «كان كوفيد-19 ثالث أكبر سبب للوفاة في كوريا الجنوبية في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض متوسط العمر المتوقع للأطفال المولودين في ذلك العام»، ومن المتوقع أن يعيش الأطفال الذكور والإناث المولودون في عام 2022 ما متوسطه 79.9 عاما و85.6 عاما على التوالي.

وقد انخفضت الفجوة بين الجنسين في متوسط العمر المتوقع بمقدار 0.2 سنة لتصل إلى 5.8 سنة، وهي أصغر فجوة على الإطلاق، واستمرت الفجوة في الانخفاض بعد أن بلغت ذروتها عند 8.6 سنة في عام 1985، وكان متوسط العمر المتوقع للرجال والنساء في كوريا الجنوبية أطول بـ 1.9 سنة و2.4 سنة على التوالي من متوسط العمر المتوقع في الدول الأعضاء الـ 38 في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأظهرت البيانات أنه من بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصدرت سويسرا القائمة من حيث متوسط العمر المتوقع للرجال بـ 81.6 سنة، وشهدت اليابان أطول متوسط عمر متوقع للنساء بـ 87.6 سنة.

واعتبارا من عام 2022، كان من المتوقع أن يعيش الرجل الكوري البالغ من العمر 40 عاما لمدة 40.9 عاما أخرى، بانخفاض 0.7 عام عن العام السابق؛ ووصل الرقم المقابل بالنسبة للمرأة الكورية البالغة من العمر 40 عاما إلى 46.4 عاما، بانخفاض عام واحد عن العام السابق، وبالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما في العام الماضي، كان من المتوقع أن يعيش الرجال 22.8 سنة أخرى والنساء 27.4 سنة.

وأما بالنسبة لأسباب الوفاة، فإن الأطفال المولودين في عام 2020 يُتوقع وفاتهم بسبب السرطان في المستقبل بنسبة 18.1%، ويليه أمراض القلب بنسبة 9.4%، وكوفيد-19 بنسبة 9.4% ، وعند استبعاد خطر الوفاة بسبب السرطان، ارتفع متوسط العمر المتوقع بمقدار 3.1 سنة.