تنس الصيد يحصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية

استطاع فريق التنس الأرضى بصيد الدقى حصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :

أولا : بطولة الامن المركزى G3 :

توج كريم مصطفى بالمركز الاول فردى لمرحلة 18سنة ، وفاز محمد لاشين بالمركز الاول فردى وزوجى لمرحلة 14سنة ، واحرز زياد خالد المركز الثانى فردى لمرحلة 14سنة ، وحصد اسماعيل طارق المركز الثانى فردى لمرحلة 18سنة ، وحقق عمر عاصم المركز الثانى فردى لمرحلة 16سنة ، كما فاز ادم عبد الله بالمركز الثالث زوجى لمرحلة 16سنة ، واحرزت نيلى احمد المركز الثالث زوجى لمرحلة 14سنة ، وحقق ياسين على ويوسف على المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة.



ثانيا : بطولة السليمانية G3 :

توج محمد يحيى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 18سنة ، وحصدت مليكة عبد الله المركز الثانى زوجى والمركز الثالث فردى لمرحلة 12سنة ، وفاز عمر مرسى بالمركز الثالث فردى رجال

ثالثا : بطولة سماش الخمائل G3 :

توجت فريدة مكى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 14سنة

رابعا : بطولة زهور مدينة نصر G3 :

حصدت حلا حازم المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة