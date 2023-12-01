الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تنس الصيد يحصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية

تنس الصيد
تنس الصيد

استطاع فريق التنس الأرضى بصيد الدقى حصد مراكز متقدمة فى المجمع الثانى عشر للبطولات المحلية ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :
أولا : بطولة الامن المركزى G3 :
توج كريم مصطفى بالمركز الاول فردى لمرحلة 18سنة ، وفاز محمد لاشين بالمركز الاول فردى وزوجى لمرحلة 14سنة ، واحرز زياد خالد المركز الثانى فردى لمرحلة 14سنة ، وحصد اسماعيل طارق المركز الثانى فردى لمرحلة 18سنة ، وحقق عمر عاصم المركز الثانى فردى لمرحلة 16سنة ، كما فاز ادم عبد الله بالمركز الثالث زوجى لمرحلة 16سنة ، واحرزت نيلى احمد المركز الثالث زوجى لمرحلة 14سنة ، وحقق ياسين على ويوسف على المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة.


ثانيا : بطولة السليمانية G3 :
توج محمد يحيى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 18سنة ، وحصدت مليكة عبد الله المركز الثانى زوجى والمركز الثالث فردى لمرحلة 12سنة ، وفاز عمر مرسى بالمركز الثالث فردى رجال 
ثالثا : بطولة سماش الخمائل G3 :
توجت فريدة مكى بالمركز الاول زوجى لمرحلة 14سنة 
رابعا : بطولة زهور مدينة نصر G3 :
حصدت حلا حازم المركز الثالث زوجى لمرحلة 12سنة

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