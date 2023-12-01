قنصل مصر بدبي: انتخابات الرئاسة 2024 مرحلة تاريخية وأهم استحقاق انتخابي

أكد السفير أشرف الديب، القنصل العام المصري في دبي، أنهم يحثون المواطنين المقيمين وغير المقيمين في الإمارات على المشاركة السياسية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

انتخابات رئاسة الجمهورية

وشدد على أهمية المشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة.

وكشف عن تطلعه لمشاركة أكبر عدد ممكن من المتواجدين المصريين فى دبى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وتفعيل ممارسة الحق الدستوري والواجب الوطني في إطار خطوات بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها القنصلية في دبي هي لتسهيل العملية الانتخابية على كبار السن وذوي الهمم بشكل سريع وميسر بدون صعوبة.

وأشار إلى حرص الجالية المصرية في الإمارات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح أبواب مقر اللجان الانتخابية أمام المواطنين.

وفي وقت سابق، أكدت سفيرة مصر بدولة ألمانيا في برلين، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية في ألمانيا أكثر من رائعة، مشددة على أنها تتوقع زيادة المشاركة الانتخابية في الإجازة الأسبوعية السبت والأحد.

كلمة سفيرة مصر بألمانيا:

ووجهت سفيرة مصر بألمانيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على الإجراءات التي وافتنا بها، والتكنولوجيا المستخدمة في العملية الانتخابية.

وأضافت، أنه منذ بدء عملية التصويت في ألمانيا تم استقبال قرابة 4 مواطنين، وأعضاء البعثة، مشددة على أنها تتوقع الزيادة العددية علي مدار الأيام المحددة للاقتراع.



وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا حول عملية تصويت المصريين بالخارج خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع خلال هذا المؤتمر الصحفي المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، العملية الانتخابية من المقرات واللجان من خلال التواصل عن طريق الفيديو مع سفراء مصر في عدد من دول وعواصم العالم من بينهم سفير مصر لدى لبنان.