الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صيد الدقي يحقق نتائج متميزة فى بطولة مصر الأهلية للتنس الأرضى

التنس الأرضي
التنس الأرضي

حقق فريق التنس الارضى بصيد الدقى نتائج متميزة فى بطولة مصر الأهلية للتنس الارضى GA ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :
توجت هالة هشام بالمركز الاول فردى وزوجى سيدات ، فيما فازت ندى هشام بالمركز الاول زوجى سيدات ، وفاز مصطفى وليد بالمركز الاول فردى والمركز الثالث زوجى لمرحلة 18 سنة ، وحصد سفيان وليد المركز الاول زوجى لمرحلة 18 سنة والمركز الثالث فردى لمرحلة 16سنة.

 
كما أحرز عمر سلامة المركز الاول زوجى لمرحلة 18سنة ، وحقق ادم الكاشف المركز الاول زوجى لمرحبة 16سنة ، وتوج ابراهيم رامى يالمركز الاول فردى والمركز الثانى زوجى لمرحلة 14سنة ، وفاز عمر عاصم بالمركز الاول زوجى لمرحلة 14سنة.


وتوج يوسف عماد بالمركز الاول زوجى والمركز الثانى فردى لمرحلة 14سنة ، وحصد مجد رامز المركز الثانى فردى رجال ، فيما احرز زياد حميده المركز الثانى زوجى رجال ، وحقق اسماعيل طارق وياسين عبد العزيز المركز الثالث زوجى لمرحلة 16سنة ، وحصد ادم عماد المركز الثالث فردى لمرحلة 12سنة.

الجريدة الورقية