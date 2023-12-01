صيد الدقي يحقق نتائج متميزة فى بطولة مصر الأهلية للتنس الأرضى

حقق فريق التنس الارضى بصيد الدقى نتائج متميزة فى بطولة مصر الأهلية للتنس الارضى GA ، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :

توجت هالة هشام بالمركز الاول فردى وزوجى سيدات ، فيما فازت ندى هشام بالمركز الاول زوجى سيدات ، وفاز مصطفى وليد بالمركز الاول فردى والمركز الثالث زوجى لمرحلة 18 سنة ، وحصد سفيان وليد المركز الاول زوجى لمرحلة 18 سنة والمركز الثالث فردى لمرحلة 16سنة.



كما أحرز عمر سلامة المركز الاول زوجى لمرحلة 18سنة ، وحقق ادم الكاشف المركز الاول زوجى لمرحبة 16سنة ، وتوج ابراهيم رامى يالمركز الاول فردى والمركز الثانى زوجى لمرحلة 14سنة ، وفاز عمر عاصم بالمركز الاول زوجى لمرحلة 14سنة.



وتوج يوسف عماد بالمركز الاول زوجى والمركز الثانى فردى لمرحلة 14سنة ، وحصد مجد رامز المركز الثانى فردى رجال ، فيما احرز زياد حميده المركز الثانى زوجى رجال ، وحقق اسماعيل طارق وياسين عبد العزيز المركز الثالث زوجى لمرحلة 16سنة ، وحصد ادم عماد المركز الثالث فردى لمرحلة 12سنة.