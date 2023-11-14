مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تُغير صورة التعليم الفنى فى مصر

وزير الاتصالات: تكليف رئاسى بإنشاء مدرسة فى كل محافظة

تأهيل الطلاب فى التخصصات الأكثر طلباً بسوق العمل

تخريج 190 طالباً وتوظيفهم بكبرى شركات التكنولوجيا

تبذل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودًا دؤوبة لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتتضمن تلك الجهود نشر مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، وإطلاق العديد من المبادرات لتنمية مهارات الشباب، وتنفيذ منح تدريبية فى تخصصات مختلفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أطلقت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والسويس، والمنيا، والوادى الجديد، والقليوبية، وتعد أول مدارس ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.

توفر مدارس «وى» للتكنولوجيا التطبيقية لطلابها جميع المستلزمات الدراسية والمعدات التدريبية، بالإضافة إلى تسليم تابلت لكل طالب وكذلك توفر أتوبيسات لنقل الطلاب إلى مواقع التدريب الميدانى.

كما توفر تدريبات عملية بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لبناء فنى محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.

يحصل خريجو مدارس «وى» بعد ثلاث سنوات على شهادة الدبلوم الفنى فى التخصصات التالية: (اتصالات، تطوير المواقع والبرمجيات، شبكات وأمن المعلومات) والتى تؤهلهم للالتحاق بالكليات التكنولوجية ومعاهد وكليات التعليم الصناعى وكذلك كليات الهندسة بعد اجتياز اختبار المعادلة.

يولى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أهمية خاصة، مؤكدًا أن إنشاء مدارس وى بالمحافظات يأتى تجسيداً لمنهجية عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتى يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجى من خلال توفير فرص متميزة فى التعلم والتدريب التقنى فى كل أنحاء الجمهورية.

أوضح طلعت أنه مستهدف إنشاء مدرسةWE للتكنولوجيا التطبيقية بكل محافظة فى ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب فى التخصصات الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى اعتمادا على مناهج على أعلى مستوى، كما يتم إتاحة التدريب العملى لطلاب هذه المدارس لاكسابهم الخبرات التى يتطلبها سوق العمل.

أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية نجحت نجاح فاق كل التوقعات، مؤكدًا التوسع فى إقامة مدارس وى، والتى يصل عددها حاليًا إلى 12 مدرسة على مستوى عدد من المحافظات، ولكن هناك تكليفاً رئاسياً بزيادتها إلى مدرسة فى كل محافظة، موضحًا أن المدارس تعتمد على تقديم مناهج تكنولوجيا للطلبة، ويتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية، ويستطيع الطالب الحصول على فرصة عمل واعدة عقب إنهاء دراسته، وأيضًا يمكن أن يستكمل تعليمه الجامعى.

قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية تعد تجسيدا لخطة الشركة فى مسعاها نحو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى فى مصر، وهو ما انعكس بوضوح فى زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية.

أوضح نصر أن الشركة تواصل القيام بدورها المجتمعى فى دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر لتحقيق هدفها فى إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة والتى تعد خطوة مهمة على طريق تطوير التعليم فى مصر.

قالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية فى الشركة المصرية للاتصالات (WE)، إن الشركة أطلقت مشروع مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم والتعليم الفنى بهدف إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمى والدولى من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة، وتمتلك فى الوقت الحالى 12 مدرسة فى جميع أنحاء الجمهورية بإجمالى 13500 طالب.

تابعت أن شركة وى بدأت مشروع مشروع مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية بافتتاح أول مدرسة بمنطقة مدينة نصر منذ 4 سنوات وستحتفل خلال أيام بتخريج أول دفعة بإجمالى 190 طالباً وطالبة، اجتازوا الاختبارات النهائية بتفوق، واستطاعوا الالتحاق بوظائف بكبرى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما التحق بعضهم بكليات التكنوجيا التطبيقية، والطاقة والصناعة، والتعليم الصناعى، والمعهد العالى للهندسة.

أضافت أن الشركة أنشأت 5 مدارس أخرى تغطى نطاقات الدلتا من خلال مدرسة بمدينة المنصورة، والصعيد بمدرسة فى مدينة المنيا، والقناة بمدرسة فى مدينة السويس، والمحافظات الحدودية بمدرسة فى الوادى الجديد إضافة إلى مدرسة بمحافظة الإسكندرية، وبعدها توسعت الشركة بإنشاء 5 مدارس آخرين بتوجيهات رئاسية فى مدن طوخ بالقليوبية، وطور بجنوب سيناء، ودمنهور بالبحيرة، وأسيوط، ونستهدف أن نصل إلى مدرسة بكل محافظة.