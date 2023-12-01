شرطة الموضة: قماش فستان نادين نجيم أساء لقوامها

لافتت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم انتباه جمهورها والمعنيين بالموضة خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثالثة، ليله أمس، وهذا ما دفع ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إبداء رايه بإطلالتها بصفحته الرسمية لشرطة الموضة.

وجاء رأي إيلي حنا مختلفا على إطلالة نادين نجيم، قائلًا: "الإطلالة edgy ومختلفة وحركة الفتحة بالفستان ملفتة و مميزة كتير، بس مع الاسف الفستان مش flatteringعليها و مش عاطي جسمها حقه... و قماشه مش فخم و خفيف".

وتابع: "حركة القفازات مع الأساور العريضة كمان ملفتة و كملت اللوك، بس بشكل عام اللوك فيه شي مش زابط لما نشوفه أكثر من مرة".

واختتم: "وبعتقد السبب اختلاف القماش الواضح بين الفستان و القفازات، بس الشعر ابدا ابدا مش موفق لا تسريحة ولا قصة و مش لايق على نادين ابدا ابدا، و بعطي الاطلالة 6/10".

وظهرت نادين بإطلالة ناعمة مفعمة بالأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، مفتوح من الأمام على شكل مفتاح الحياة للحضارة الفرعونية العريقة، صمم الفستان من قماش اللاميه باللون الأسود.

واكملت أناقة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات الفرعونية المزينة بالأحجار الكريمة، مع ارتداء القفازات الطويلة لتواكب موضة فساتين السهرة 2024.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر مختلفة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قرر في نسخة هذا العام، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، ضمن برنامج "روائع العالم".

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم "بريسيلا"، وفيلم الدراما "أصل"، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا "نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا"، وفيلم "ليلة صامتة" لمخرج أفلام الحركة جون، وتتضمن القائمة الفيلم القصير "دمي"، وفيلم "زوجة الرئيس".

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، ويعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة.