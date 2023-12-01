مايا دياب تفاجئ شرطة الموضة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

خطفت الإعلامية اللبنانية مايا دياب عدسات الصحافة والإعلام، ليلة أمس، خلال ظهورها على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بإطلالتها الذهبية.

ودفعت مايا دياب إيلي حنا على إبداء رأيه بإطلالتها، عبر الصفحة الرسمية لشرطة الموضة عبر بالإنستجرام، وجاء تعليقه مؤيده لها، قائلًا: "الفستان كـ ستايل يعتبر كلاسيكي و انلبس كتير و شفناه على كتير مشاهير، بس هالستايل بالتحديد يعتبر جديد على مايا".

وتابع: " مايا يلي عودتنا على استايل المجنون حلو نشوفها ب ستايل كلاسيكي انيق، الفستان حلو و فخم و لايق عليها كتصميم و كـ لون كمان".

واختتم: "بس الشعر، لا لا لا لا ما بيقطع، مش كلو ابدا و مش مناسب ابدا، حتى المكياج هالمرة مش موفق، و كنت بفضل تستغني عن العقد و تترك الاقراط فقط، و بعطي الاطلالة 8/10".

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قرر في نسخة هذا العام، عرض أفلام من جميع أنحاء العالم لنخبة من المخرجين وصنّاع الأفلام العالميين، ضمن برنامج "روائع العالم".

ويضم البرنامج قائمة لمجموعة من أكثر الأفلام المرتقبة التي تُعرض جميعها لأول مرة في الوطن العربي، ويسلط الضوء على عدد من الاختيارات المتميزة، مثل فيلم "بريسيلا"، وفيلم الدراما "أصل"، المبني على رواية الخيال العلمي الأكثر مبيعًا "نظام الطّبقات الاجتماعيّة أصل عدم ارتياحنا"، وفيلم "ليلة صامتة" لمخرج أفلام الحركة جون، وتتضمن القائمة الفيلم القصير "دمي"، وفيلم "زوجة الرئيس".

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي هذا العام باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، ويعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.