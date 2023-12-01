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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

توافد أبناء الجالية المصرية في موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالخارج

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتحت السفارة المصرية في نواكشوط أبوابها ، اليوم الجمعة ، أمام الجالية المصرية في عموم موريتانيا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 .

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الانتخابات الرئاسية.. تظاهرة حب للوطن أمام السفارة المصرية في الكويت (فيديو)

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الجالية المصرية بلندن تتوافد على السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط إقبال أبناء الجالية المصرية على السفارة لأداء واجبهم الوطنى من خلال الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع.

 

وكانت السفارة المصرية لدى موريتانيا قد أتمت الاستعداد للانتخابات بالتنسيق بين السفارة ورموز وأبناء الجالية ، كما تم التنسيق بين السفارة المصرية والسلطات الموريتانية لتسهيل حركة وانتقال أبناء الجالية المصرية للمشاركة بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة علي مدي الثلاثة أيام المقبلة وهي الجمعة والسبت والأحد الموافقة 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

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