فيها سم قاتل.. سقوط تاجر يبيع اللحوم الفاسدة في بولاق أبو العلا

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتعاون مع الجهات المعنية حملات تموينية مكثفة، لمواجهة جشع التجار وملاحقة محتركي السلع ، وتمكنت من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم وبدائلها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعثر على كمية اللحوم المضبوطه بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مطابقة للاشتراطات الصحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الثلاجة على (طن لحوم وبدائلها) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام اللحوم الفاسدة المضبوطة .

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدرسة ، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة ، بتلقيها إتصال من سيدة إدعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الإستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الإئتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها، وإستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة وإستخدمته فى عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى إرتكاب الواقعة" – بطاقتى دفع إلكترونى بإسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الإستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.