السفير المصرى بالسعودية: تيسيرات لكبار السن داخل اللجان

أكد السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعوديه تقديم التيسيرات اللازمه داخل لجان جده والرياض لمساعدة الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسيه، وقال السفير المصرى أن هناك عنايه خاصه بكبار السن سواء فى تيسير دخولهم أو أثناء الإدلاء بأصواتهم.

كانت عملية التصويت قد شهدت إقبالا كثيفا على لجان جدة والرياض بعد صلاة الجمعه. بدأ المصريون فى التواجد بكثافه للإدلاء بأصواتهم عبر 42 لجنه فرعيه.

كانت السفارة المصريه قد انتهت من إعداد خيام مكيفة لاستقبال الناخبين، إضافة إلي القاعات الداخلية، وتم توفير خدمة الإنترنت لتشغيل التابلت ، وتجهيز صناديق شفافة لبطاقات الاقتراع، وصناديق لإبداء الرأي بداخلها، مع توفير عدد من اللافتات واللوحات الإرشادية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتوفير الأوراق والأدوات اللازمه للعملية الانتخابية.

وقام بعض أفراد الجاليه بتوفير الحافلات اللازمه لنقل الناخبين إلي مقر لجنتي الرياض وجدة،

تضمنت التعليمات شروط للتصويت منها ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي الأصلي أو جوازات السفر المميكنة وعدم حمل الهواتف والحقائب لتسهيل عملية التصويت.