عاجل
السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بني سويف يتفقد  المرحلة الأولى من مشروع كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

 

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد  أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد  الفيوم/ الواسطى  وذلك بحضور رئيس المدينة حمادة راضي ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.

حيث تابع السكرتير العام المساعد سير  ومستجدات الأعمال بالمشروع  الذي يتم تنفيذه على مرحلتين ويتضمن  إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى

وناقش السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي والأعمال التي تم تنفيذها ، والإجراءات الجاري اتخاذها  للانتهاء من المرحلة الأولى والإعداد للتجهيز والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، مشيراً  إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة  لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، خاصة  فيما يتعلق بنقل وتغيير خط الكهرباء الواقع بمحيط الأعمال.

 

FB_IMG_1701433302501
FB_IMG_1701433302501
FB_IMG_1701433299692
FB_IMG_1701433299692
FB_IMG_1701433286995
FB_IMG_1701433286995
FB_IMG_1701433278976
FB_IMG_1701433278976
FB_IMG_1701433284611
FB_IMG_1701433284611
الجريدة الورقية