سكرتير بني سويف يتفقد  المرحلة الأولى من مشروع كوبرى مزلقان طريق الواسطى /الفيوم

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد أعمال المرحلة الأولى من مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان سكة حديد الفيوم/ الواسطى وذلك بحضور رئيس المدينة حمادة راضي ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.

حيث تابع السكرتير العام المساعد سير ومستجدات الأعمال بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مرحلتين ويتضمن إنشاء عدد 2 كوبري سيارات بطول إجمالي 750 مترًا لكل كوبري، الأول في اتجاه الواسطى / بني سويف، والثاني اتجاه بني سويف / الواسطى بعرض 2 حارة بإجمالي عرض 10 أمتار لكل كوبري، بجانب إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى

وناقش السكرتير العام المساعد الموقف التنفيذي والأعمال التي تم تنفيذها ، والإجراءات الجاري اتخاذها للانتهاء من المرحلة الأولى والإعداد للتجهيز والبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية ، مشيراً إلى تكليفات المحافظ بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع وتذليل كافة المعوقات والتنسيق بين الجهات ذات الصلة ، خاصة فيما يتعلق بنقل وتغيير خط الكهرباء الواقع بمحيط الأعمال.

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