ميناء دمياط يستقبل 33 سفينة ومغادرة قطار بحمولة 1318 طن قمح
استقبل ميناء دمياط اليوم عدد 10 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29685 طن تشمل : 5030 طن رمل و 299 طن كحول و 7300 طن يوريا و 320 طن بودرة تلك و 16736 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40495 طن تشمل : 6192 طن خردة و 6691 طن حديد و 1872 طن ابلاكاش و 106 طن تفاح و 385 طن رخام و 1080 طن زيت طعام و 16900 طن قمح و 6219 طن ذرة و 1050 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 687 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 495 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2148 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 127064 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 359548 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 3 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 75 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4998 شاحنة.