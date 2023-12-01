الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء الهند يدعو دول العالم للعمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، جميع دول العالم إلى العمل معا بإخلاص لخفض الانبعاثات الكربونية العالمية الناجمة بصورة رئيسية عن حرق الوقود الأحفوري.

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نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي

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شكوي من صعوبات تنظيمية وازدحام في بداية مؤتمر المناخ كوب 28 اليوم بدبي

ولفت مودي - خلال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) المنعقدة اليوم /الجمعة/ في دبي - إلى أن انبعاثات الهند منخفضة للغاية مقارنة بالدول الأخرى التي يقل عدد سكانها بكثير عن الهند، قائلا "يبلغ عدد سكان الهند 17 في المائة من سكان العالم، ولكن من حيث انبعاثات الكربون العالمية، تبلغ نسبة الهند 4 في المائة فقط".

 

وتابع "نحن نتحرك بسرعة نحو تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ وللتكيف مع تأثيرات هذا التغير، وفي الواقع لقد حققنا أهدافنا المتعلقة بالوقود غير الأحفوري قبل تسع سنوات من الموعد النهائي".

 

وحذر مودي قائلا "ليس لدينا الكثير من الوقت لتصحيح أخطاء القرن الماضي"، مطالبا كل الدول بالعمل بإخلاص لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا.

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