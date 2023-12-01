فرقة التراث تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي، في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية، وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من اعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.

اداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرس، مازن دراز وأحمد محسن.

معلومات عن فايزة أحمد

فايزة أحمد، هي احد أهم اعلام الغناء العربي ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء في عمر 11 عام.

تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال، ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية.

لحن لها أيضا كل من : "كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطي.

ثم التقى بها بليغ حمدي، وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائي، وشاركت في ستة أفلام منها : "أنا وبناتي، منتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.