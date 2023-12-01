عاجل
نص كلمة الرئيس السيسي في قمة المناخ "كوب ٢٨" في مدينة دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فرقة التراث تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد على مسرح الجمهورية

فايزة أحمد
فايزة أحمد

 تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي، في الثامنة مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية، وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من اعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.

اداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرس، مازن دراز وأحمد محسن.

 

معلومات عن فايزة أحمد

فايزة أحمد، هي احد أهم اعلام الغناء العربي ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء في عمر 11 عام.

تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الاعمال، ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية.

لحن لها أيضا كل من : "كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطي.

 ثم التقى بها بليغ حمدي، وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائي، وشاركت في ستة أفلام منها : "أنا وبناتي، منتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام  1983.

مواد متعلقة

موعد حلقة دعاء فاروق وزوجها في برنامج "واحد من الناس"

الساقية تستقبل حفل إنشاد ديني على مسرحها.. الليلة

المكرّمون في حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

تعرف على شخصية أحمد الفيشاوي في "عادل مش عادل"

التفاصيل الكاملة للعرض المسرحي "النقطة العميا" قبل انطلاقه.. الليلة

تفاصيل وموعد معرض صور مكتبة مصر الجديدة

طارق الدسوقي: ابتعدت عن الفن 11 عامًا ورفضت المشاركة بأفلام المقاولات

سميرة محسن : توفيق الدقن كان هيموتني علي المسرح وسميحة أيوب أنقذتني
الجريدة الورقية