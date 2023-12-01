بريطانيا .. لن نسمح للمحاكم الأوروبية بمنع إرسال اللاجئين لرواندا

قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ، اليوم الجمعة، إنه "لن يسمح للمحاكم الأجنبية بمنع بريطانيا من إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا".

وأوضح سوناك بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه "لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من العوائق المحلية أمامنا لوضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، لكنني كنت واضحًا أيضًا بأنني لن أسمح لمحكمة أجنبية بمنعنا من إقلاع الرحلات الجوية".

وتابع قائلا: "لقد نفد صبري، ونفد صبر الشعب البريطاني".

جاءت تصريحات سوناك تتناقض بشكل كبير مع حثه لمجموعة من النواب المحافظين الأكثر وسطية في وقت سابق، على عدم التخلي عن التزامات بريطانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان وبينما واصل نواب حزب المحافظين البريطاني الجدل علناً حول ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة نقض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه لن يسمح بإيقاف الخطة من قبل القضاة الدوليين.

وتقضي خطة الحكومة البريطانية التي تبلغ مدتها خمس سنوات بإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا لتقديم طلباتهم هناك حيث تستهدف هذه السياسة في الغالب الأشخاص الشبان العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر ما تصفه الحكومة بـ"طرق غير شرعية وخطرة أو غير ضرورية"، كركوب القوارب الصغيرة أو الاختباء داخل شاحنات، إلا أن جمعيات خيرية ومحامون يمثلون طالبي اللجوء اطلقوا سلسلة من الطعون القانونية ضد هذه السياسة.

ونتيجة لذلك، تم إيقافها بعد تدخل من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهذه المحكمة ليست هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من مجلس أوروبا، الذي ما يزال يعتبر المملكة المتحدة عضواً فيه.