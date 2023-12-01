سعر اليورو الأوروبي بالبنوك اليوم الجمعة 1-12-2023

ننشر سعر اليورو الأوروبي، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، اليوم الجمعة 1-12-2023، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 33.49 جنيه للشراء، و33.88 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 33.65 جنيه للشراء، و33.99 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.64 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.64 جنيه للشراء.

33.80 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.49 جنيه للشراء.

33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

33.49 جنيه للشراء.

33.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.65 جنيه للشراء.

33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

33.65 جنيه للشراء.

34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.88 جنيه للشراء.

33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.83 جنيه للشراء.

33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.65 جنيه للشراء.

33.99 جنيه للبيع.

مؤشر الدولار

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.116 بالمئة إلى 103.33 بعد أن سجل أضعف أداء شهري في عام في نوفمبر رغم ارتفاعه خلال الليل 0.6 بالمئة.

وأظهرت بيانات الخميس، ارتفاع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة معتدلة في أكتوبر، بينما كانت الزيادة السنوية للتضخم الأقل في أكثر من عامين ونصف العام.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ثلاثة بالمئة في أكتوبر، على أساس سنوي بما شكل تراجعا عن قراءة 3.4 بالمئة على مدى ثلاثة أشهر لكن القراءات لا تزال مرتفعة عما يستهدفه المركزي الأميركي وهو اثنين بالمئة.

وألمح صانعو السياسات في الفيدرالي الأميركي، الخميس، إلى أن عمليات رفع الفائدة انتهت على الأرجح لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام المزيد من عمليات التشديد النقدي إذا أصيب التقدم في كبح التضخم بالجمود.

ويتحول تركيز المستثمرين على تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت لاحق الجمعة للتدقيق في كل كلمة من أجل رسم مسار سعر الفائدة.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات أمس الخميس أن التضخم في منطقة اليورو تراجع أكثر من المتوقع لثالث شهر على التوالي في نوفمبر، مما زاد الرهانات على خفض الفائدة في بداية الربيع.

وأدت البيانات لخفض اليورو 0.7 بالمئة الخميس، وارتفع في أحدث تعاملات 0.21 بالمئة مسجلا 1.0909 دولار. لكن العملة الأوروبية الموحدة منخفضة 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.14 بالمئة مسجلا 1.264 دولار.

وزاد الين الياباني 0.06 بالمئة إلى 148.09 للدولار وفي سبيله ليسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مقابل الدولار مبتعدا عن أدنى مستوى فيما يقرب من 33 عاما لامسه في منتصف نوفمبر وهو 151.92.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.06 بالمئة إلى 0.661 دولار أميركي وارتفع الدولار النيوزيلاندي 0.13 بالمئة إلى 0.616 دولار أميركي.