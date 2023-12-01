للمصريين في الخارج.. خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يسطر المصريون بالخارج، ملحمة وطنية ليست بجديدة على الشعب المصري العظيم، إذ نزل المئات من المصريين المقيمين في دول مختلفة حول العالم منذ الساعات الأولى لليوم الجمعة الموافق أول أيام انتخابات الرئاسة المصرية، للمشاركة في الماراثون الانتخابي.

وتستمر الانتخابات المصرية بالخارج لمدة ثلاثة أيام حتى الأحد القادم 3 ديسمبر 2023، وذلك في 137 سفارة وقنصلية مصرية بـ121 دولة حول العالم، إذ بدأ التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية

خطوان الاستعلام عن اللجان الانتخابية

يزور الناخب الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

يسجل الرقم القومي الخاص به، في المربع المخصص.

الضغط على أيقونة "استعلم".

ضوابط المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

يتوجه الناخب إلى اللجنة الانتخابية الخاصة بيه في القنصليات المصرية.

يوضح الناخب لرئيس اللجنة إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي سارية، أو جواز سفر ساري.

وإذا كانت بطاقة الرقم القومي غير سارية، وجواز السفر ساري الصلاحية، يجوز إدلاء الناخب بصوته.

لا يسمح بمشاركة المصريين دون عمر الـ18 عامًا في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم.

ولمن بلغ السن القانوني يكون له حق الانتخاب بشرط أن يكون لديه جواز سفر ساري مثبت به الرقم القومي، أو بطاقة رقم قومي سارية.

إذا أدلى الناخب بصوته أثناء الانتخابات في الخارج، وصادف وجوده في مصر أثناء عقد الانتخابات بالداخل، لا يجوز أن يدلي بصوته مرة ثانية.