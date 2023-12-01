الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سفير مصر في موريتانيا يستقبل المهندس ممدوح عيد وبعثة بيراميدز

سفير مصر في موريتانيا
سفير مصر في موريتانيا يستقبل المهندس ممدوح عيد

حرص أعضاء السفارة المصرية في العاصمة الموريتانية نواكشوط على التواجد في استقبال بعثة نادي بيراميدز في المطار، استعدادا لخوض مباراة نواذيبو في إطار مباريات دوري الأبطال.

إقرأ أيضًا..

txt

ممدوح عيد يشيد بحفاوة استقبال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القد لبعثة بيراميدز

txt

بيراميدز يخوض أول تدريباته في نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو بدوري الأبطال

ووصلت بعثة بيراميدز مساء الأربعاء على متن طائرة خاصة إلى العاصمة نواكشوط استعدادا لمواجهة نواذيبو الموريتاني والمحدد لها عصر السبت في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة التي يترأسها المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، سيادة السفير خالد يوسف سفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط، والسفير محمود بيومي القنصل المصري بنواكشوط، وباقي أعضاء السفارة.

سفير مصر في موريتانيا يستقبل المهندس ممدوح عيد

وأقام السفير حفل عشاء بمقر إقامته للترحيب ببعثة بيراميدز، حضره المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وبصحبته المهندس عمر مدحت المدير التجاري، وشريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز.

من جانبه عبر المهندس ممدوح عيد عن شكره للسفارة وأعضائها على استقبال بعثة بيراميدز قبل مباراة السبت الهامة في مشوار الفريق بدوري الأبطال، معربا عن تقديره لما بذله أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية لتسهيل مهمة نادي بيراميدز خلال رحلته القارية، وقام بإهداء السفير درع النادي للتعبير عن امتنانه وشكره العميق.

مواد متعلقة

بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة للسفر إلى موريتانيا

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لرحلتي موريتانيا وجنوب أفريقيا

مدرب الإسماعيلى: تأثرنا بالطرد أمام بيراميدز وأسامة خليل يهاجمنا لأغراض شخصية

الإسماعيلي يكشف حقيقة إستقالة إيهاب جلال بعد مباراة بيراميدز

ميدو: سذاجة لاعبي الإسماعيلي وراء الخسارة من بيراميدز

نتائج ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية بعد خسارة ركلات الترجيح أمام بيراميدز

ركلات الترجيح ترجح كفة بيراميدز على الأهلي بدوري الجمهورية

بيراميدز يحقق فوزًا مثيرًا على الإسماعيلي بالدوري
الجريدة الورقية