تعرف على شخصية أحمد الفيشاوي في "عادل مش عادل"

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "عادل مش عادل" عن موعد عرضه في شهر يناير بدور العرض السينمائية داخل وخارج مصر.

أبطال فيلم عادل مش عادل

يشار إلى أن فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة، أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك، وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم "عادل مش عادل"

ويذكر ان يجسد الفنان أحمد الفيشاوي، خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها، وتدور القصة في إطار كوميدي.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوى، فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي، بشخصية شاب من منطقة شعبية يدعى "سيد" ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.