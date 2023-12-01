تفعيل قيمة « التعاون» بمعاهد الشرقية الأزهرية ضمن مبادرة« أنا الراقي بأخلاقي» غدا السبت



قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، على الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023 .

وأشار الجنيدي إلى أنه تم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وأضاف منسق المنطقة، أنه تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية، نفذها الطلاب عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة مُنسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.

ولفت إلى أن فقرات الإذاعة الصباحية تضمنت على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد؛ فقرات متنوعة لسلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة.

ونوه إلى قيام بعض الطلاب بإدارات العاشر من رمضان و بلبيس وكفرصقر ومشتول السوق، بتمثيل فقرات مسرحية وأنشطة فنية ومجسمات تعكس مظاهر النظام والأمانه، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات اسماعيل غنيم الإعدادي التابع لإدارة فاقوس بتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الأمانة بمساعدة منسقة المعهد.

وفي إدارة منشأة أبوعمر، قام الطلاب بترجمة معاني النظام والأمانة إلى اللغة الإنجليزية، كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية تعكس صور الأمانة، وفي إدارات: الحسينية، وأبو حماد، أبوكبير، شرق وغرب الزقازيق، نُقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر علي صفحات المعاهد، وفي إدارة هيهيا تم إقامة دوري لكرة القدم بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي»، وتم بث مباريات الأدوار النهائية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة.