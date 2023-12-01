الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع لقمة الهلال في دوري روشن

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق الهلال مساء اليوم الجمعة على إستاد الملك فهد الدولي وذلك في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل النصر المتوقع 

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله مادو - سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزفيتش - أوتافيو - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا.

موعد مباراة الهلال والنصر 

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تبدء المباراة  في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

 

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