اليوم.. الأهلي يواجه بورتو السويس في بطولة منطقة القاهرة للبراعم

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠اليوم مع ضيفه بورتو السويس، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١١ للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.



يدخل «أهلي ٢٠١٠» المباراة وفي رصيده ٣٠ نقطة جمعها من الفوز في ١٠ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، مسجلًا ٤٩ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفني مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.