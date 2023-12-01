بدء تصويت المصريين بروسيا في انتخابات الرئاسة والسفارة تذلل العواقب (فيديو)
أفاد أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، بانطلاق تصويت المصريين المقيمين بدولة روسيا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
وأضاف العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السفارة المصرية في روسيا بدأت في استقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منذ التاسعة من صباح اليوم.
وكشف العيسوي، عن حزمة الاستعدادات التي قامت بها السفارة والجالية المصرية، استعدادا لبدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن السفارة على تواصل دائم مع أفراد الجالية المصرية بروسيا، حيث تم إزالة كافة العقبات أمام المواطنين قبل بدء عملية التصويت.
- الجالية المصرية في روسيا
- الانتخابات الرئاسية
- الانتخابات الرئاسية المصرية
- انتخابات الرئاسة المصرية
- الانتخابات الرئاسية في مصر
- الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
- انتخابات الرئاسة المصرية 2024
- الانتخابات الرذاسية المصرية
- الانتخابات المصرية
- قانون الانتخابات الرئاسية المصرية
- الانتخابات الرئاسية في مصر 2024
- انتخابات الرئاسه
- انتخابات الرئاسة المصرية 2030
- تصويت المصريين فى الخارج
- الانتخابات المصرية 2024
- الرئاسة المصرية
- انتخابات الرئاسة 2024
- الانتخابات الرئاسية القادمة