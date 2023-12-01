الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بدء تصويت المصريين بروسيا في انتخابات الرئاسة والسفارة تذلل العواقب (فيديو)

انطلاق ماراثون الانتخابات
انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بالخارج

أفاد أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية في روسيا، بانطلاق تصويت المصريين المقيمين بدولة روسيا، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأضاف العيسوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن السفارة المصرية في روسيا بدأت في استقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، منذ التاسعة من صباح اليوم.

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بدء عملية التصويت بالخارج في الانتخابات الرئاسية بالجزائر والمغرب وتونس

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السفارة المصرية بموسكو تفتح أبوابها أمام المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وكشف العيسوي، عن حزمة الاستعدادات التي قامت بها السفارة والجالية المصرية، استعدادا لبدء تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن السفارة على تواصل دائم مع أفراد الجالية المصرية بروسيا، حيث تم إزالة كافة العقبات أمام المواطنين قبل بدء عملية التصويت.

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