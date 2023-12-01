محافظ سوهاج وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية يتفقدون المعدات المخصصة لمواجهة الازمات

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالجاهزية التامة لمجابهة الكوارث والأزمات ومراجعة جميع معدات الإغاثة والتأكد من كفاءتها ومتابعة مستمرة من السيد الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج يرافقه اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية المكلفة بمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية بتفقد اصطفاف معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة سوهاج الجديدة حيث تم المرور على جميع المعدات المصطفة ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية كما تم مناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين حول مهام المعدات المكلفة بها كما تم تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل معدة للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية.

واكد رئيس مياه سوهاج على جاهزية الشركة بعدد 256 معدة للطوارئ والازمات والكوارث والتى تتمثل فى عدد 48 سيارة كسح 3م3 وعدد 8 سيارة كسح 4م3 وسيارات كسح 5م3 وعدد 21 سيارات كسح 8 م3 و14 سيارة مجهزة طباش و 2 سيارة مجهزة فاكيوم وعدد 18 سيارة مجهزة نافورى و9 سيارات مجهزة فاكيوم ونافورى و4 سيارات مياه 10 م3 و5 سيارات مياه 8 م3 وسيارتين مياه 4 م3 و7 حفار على كاوتش هذا بالاضافة الى 18 كلارك شوكة و26 باك لودر و11 مولد كهرباء متنقل و11 سيارة مجهزة ونش و15 كابوتة تعمل بالديزل و12 طلمبة شفط مياه تعمل بالديزل و15 طلمبة غاطس و3 مولد كشاف طوارئ وعدد 1 لودر حفار وعدد 1 ونش انقاذ وسيارة مجهزة ورشة متنقلة وسيارة مجهزة سلم هيدروليكى.