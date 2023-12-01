وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بالتنويج ببطولة أفريقيا للسلة 3X3 والتأهل لكأس العالم

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تهنئة لمنتخبي الناشئين والناشئات بعد الفوز بلقب بطولتي إفريقيا 3X3 تحت 17 سنة ناشئين وناشئات، التي أقيمت منافساتها على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي.

وتمكن منتخب الناشئين من الفوز على المغرب في النهائي وتوج باللقب، وكذلك على مستوى الناشئات واجه منتخبنا المغرب وانتصر عليه وتوج باللقب أيضًا، والتأهل إلى كأس العالم المقبلة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوي المتميز للاعبي ولاعبات الناشئين والناشئات، وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز بلقب البطولة، بجانب المجهود الكبير الذي بذلوه طوال فترات المباراة، متمنياً التوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة مشاركاتها القارية والدولية.

ومن المقرر أن تقام بطولتي الرجال والسيدات أيام 1، 2، 3 ديسمبر المقبل على مضمار الدراجات باستاد القاهرة الدولي أيضًا.