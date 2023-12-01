الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المحليات تتابع جهود المنيا في إزالة  التعديات على  الأراضي الزراعية

حملة الإزالة
حملة الإزالة

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (بنى مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها،  25 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى ، (الحسينية - أبو جرج) وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعدِِ بقري ، (صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل) بمركز المنيا.

 وفى مركز ومدينة  ملوي جنوب المنيا ، تم إزالة 7 حالات تعدِِ للبناء بدون ترخيص بقري ، ( دروة - ابشادات) ، وحي شمال وغرب المدينة ، وفى مركز ومدينة مطاى  شمال المحافظة ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ بقرية إبوان وحي جنوب المدينة ، إلي جانب 8 حالات تعدِِ بقريتى ، آبا ، و طنبدى بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، و8 حالات تعدِِ أخرى بقريتى الطيبة ، و العزيمة بمركز ومدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

الجريدة الورقية