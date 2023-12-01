المحليات تتابع جهود المنيا في إزالة  التعديات على  الأراضي الزراعية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، جهود محافظة المنيا فى مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد ، والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص ، وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ، وعدم السماح بالتعدى عليها ، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي وأملاك الدولة ، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، (بنى مزار - المنيا - ملوي - مطاي - مغاغة - سمالوط)، من إزالة 60حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 25 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بقرى ، (الحسينية - أبو جرج) وحي شرق وغرب بمدينة بنى مزار، وإزالة 8 حالات تعدِِ بقري ، (صفط الخمار - تله - نزلة حسين - دمشير - طوخ الخيل) بمركز المنيا.

وفى مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تم إزالة 7 حالات تعدِِ للبناء بدون ترخيص بقري ، ( دروة - ابشادات) ، وحي شمال وغرب المدينة ، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، تم إزالة 4 حالات تعدِِ بقرية إبوان وحي جنوب المدينة ، إلي جانب 8 حالات تعدِِ بقريتى ، آبا ، و طنبدى بمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، و8 حالات تعدِِ أخرى بقريتى الطيبة ، و العزيمة بمركز ومدينة سمالوط، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.