الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تتفقد مقر لجنة الاقتراع بالسفارة المصرية في باريس والمخصصة لتصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية

وزيرة الهجرة في باريس
وزيرة الهجرة في باريس


 

خلال زيارتها إلى العاصمة الفرنسية باريس ضمن حملة "شارك بصوتك" لحث الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، قامت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجولة تفقدية في مقر لجنة الاقتراع الموجودة بالسفارة المصرية في باريس والخاصة بتصويت المصريين في الانتخابات، وذلك برفقة السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا.

وخلال الجولة، استمعت سيادتها إلى شرح واف من السيد السفير علاء يوسف، حيث أطلع سيادتها على الإجراءات التي ستتم خلال العملية الانتخابية، وكيفية الاستعلام عن بيانات الناخبين من خلال جهاز خاص أرسلته الهيئة الوطنية للانتخابات بالاضافة الى توفير أماكن خاصة لذوي القدرات الخاصة للتيسير عليهم حيث أرسلت الهيئة ايضا بطاقات اقتراع بطريقة برايل للتيسير على ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين.

كما تفقدت السفيرة سها جندي أماكن انتظار الناخبين المغطاة لمراعاة حالة الطقس وحمايتهم من المطر، واطلعت سيادتها أيضا على صندوق التصويت الشفاف حتى يتأكد الناخب أن صوته وصل بمنتهى الأمانة في الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، والمقرر إجراؤها أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

وفي ختام جولتها التفقدية، توجهت وزيرة الهجرة بخالص الشكر للسيد السفير علاء يوسف وطاقم عمل السفارة المصرية في باريس وكذلك للهيئة الوطنية للانتخابات، على كل جهودهم المبذولة لإنجاح العملية الانتخابية وخروجها بشكل مشرف أمام العالم.

وأكدت الوزيرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.

 

IMG-20231130-WA0233
IMG-20231130-WA0233
IMG-20231130-WA0231
IMG-20231130-WA0231
IMG-20231130-WA0230
IMG-20231130-WA0230
IMG-20231130-WA0232
IMG-20231130-WA0232
IMG-20231130-WA0229
IMG-20231130-WA0229
IMG-20231130-WA0226
IMG-20231130-WA0226
IMG-20231130-WA0227
IMG-20231130-WA0227
IMG-20231130-WA0228
IMG-20231130-WA0228

مواد متعلقة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالخارج غدًا

وزيرة الهجرة تعقد عدة اجتماعات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بفرنسا

للمصريين في الخارج.. استعدادات مكثفة لعملية التصويت للانتخابات الرئاسية بألمانيا

عيسى إسكندر: أتوبيسات مجهزة لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية في روما

حملة مواطن بكندا: تسيير حافلات للمقرات الانتخابية استعدادًا لتصويت المصريين بالخارج

الجالية المصرية باوكرانيا تشارك بفاعلية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انزل وشارك .. استعدادات المصريين بسويسرا للانتخابات الرئاسية قبل انطلاقها

منسق حملة مواطن في جراتس النمساوية: نواصل الاستعدادات في الصمت الانتخابي
الجريدة الورقية