اضطرابات تسبب مشاكل الجلد.. فصل الشتاء واحد منهم

أوضحت خبيرة التجميل مارينا خليزوفا، أن مشاكل الجلد قد تشير إلى نقص الحديد والتهاب الجهاز الهضمي وعدم التوازن الهرموني.

نصحت خبيرة التجميل خليزوفا أن تتذكر أن حالة الجلد تعكس الأمراض الداخلية التي تحدث في الجسم إذا كانت هناك أمراض مزمنة تم تنشيطها لسبب ما، فقد تصبح مشاكل الجلد من الأعراض الخارجية لمثل هذا التغيير.

ويمكن أن تظهر الأمراض المزمنة الحادة على الجلد على سبيل المثال، إذا ظهر حب الشباب، فمن الممكن أن تشك في وجود أمراض التهابية في المعدة والأمعاء، هذا ما أشارت إليه الطبيبة في مقابلة مع قناة سانت بطرسبرغ التلفزيونية.

اضطرابات أخرى تسبب مشاكل الجلد:

نقص الحديد

يصبح الجلد عرضة للجفاف، والتصبغ، ويفقد لمعانه الطبيعي، ويصبح باهتًا، وشاحبًا؛ الجلد تحت العينين يغمق.

الخلل الهرموني

يعاني الجلد من طفح جلدي وتصبغ واحمرار ويصبح مترهلًا ومتورمًا.

فصل الشتاء

في فصل الشتاء تتأثر حالة الجلد بشكل كبير بتأثير البرد والرياح والهواء الداخلي الجاف وتغير درجات الحرارة مع أخذ ذلك في الاعتبار، فهي تحتاج إلى رعاية أكثر جدية وحساسة.