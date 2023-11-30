لجنة المرأة تجرى امتحانًا تحريرًا وشفويًا للمحامين الملتحقين بدورة لغة الإشارة

أجرت لجنة المراة بالنقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس، امتحانًا تحريرًا وشفويًا للمحامين الملتحقين بالدورة التدريبية المنعقدة في لغة الإشارة.

اشتمل الامتحان الشفوي والتحريري، على كافة المحاضرات التي عقدت في لغة الإشارة على مدار شهرين كاملين، بالنادي النهري للمحامين بالمعادي.

وسيتم تصحيح الامتحان التحريري، وستعلن نتيجته الأسبوع المقبل، ومن يجتاز الامتحان من المحامين سوف يستمر في استكمال باقي الدورة، والتي مدتها 6 أشهر مر منهم شهران فقط.