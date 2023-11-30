بدء صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات غدًا الجمعة

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، غدًا الجمعة، صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر ديسمبر 2023. ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة.

السلع الغذائية

تطرح وزارة التموين ما يقرب من 30 صنفا للسلع الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 12.6 جنيه للكيلو المعبأ وكيلو الأرز بسعر 12.6 جنيه وزجاجة الزيت 800 جرام 30 جنيها ومكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا ومكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا وفول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

كما تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكل السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية. حيث يتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف و500 طن سكر بسعر الكيلو 12.6 جنيه، و 3 آلاف طن زيت طعام بسعر العبوة زنة 800 جرام بـ 30 جنيها، و1000 طن أرز بسعر الكيلو بـ 12.6 جنيه، وغيرها من السلع الأخرى بفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ صرف السلع التموينية.

كما تنوعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مصادر استيراد رؤوس المواشي الحية لطرح اللحوم الطازجة السودانية ومن جيبوتي بسعر 220 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى استمرار طرح الدواجن المجمدة المستوردة بسعر 85 جنيهًا والدواجن المحلية المجمدة بسعر 105 جنيهات.

المجمعات الاستهلاكية

كما شكلت وزارة التموين مجموعات عمل لمتابعة ضخ السلع بالمنافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددهم ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي ومد أي منطقة بالسلع الغذائية في إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.