الغرفة التجارية بأسيوط تعلن عن 14 منفذ سلع مدعمة

أعلن المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تنفيذ ١٤ منفذ لتوفير السلع المدعمة؛ وذلك لتغطية احتياجات أهالي أسيوط بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف أبو العيون، أن هناك 11منفذ يتم تجهيزهم داخل مراكز الشباب؛ وذلك لتغطية المراكز الرئيسية بالمحافظة، بالإضافة إلى 3 منافذ بمدينة أسيوط وأسيوط الجديدة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بأسيوط “جميعًا مسئولون كلٌ فى مكانه، ويجب على الجميع أن يقوم بواجباته ومسئولياته، والدور المجتمعي للغرف دور أصيل وفي النهاية المستهلك هو الهدف الأساسي لنا”.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع البورصة السلعية المصرية؛ لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الاستراتيجية.