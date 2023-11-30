"البحوث الإسلامية" يعقد دورة تدريبية لمبعوثي الأزهر لدول العالم قبيل سفرهم

تعقد الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف دورة تدريبية للمرشحين في حركة الابتعاث للعام 2023/2024 بدءًا من الأحد القادم 3 ديسمبر وحتى الخميس 7 ديسمبر، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب-شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بمبعوثي الأزهر إلى دول العالم لما يقع عليهم من دور مهم في أداء وتحقيق رسالة الأزهر العالمية.

احترام خصوصية الشعوب



قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الدورة تستهدف بيان دور كل مبعوث للأزهر الشريف في تعليم مبادئ وقيم الإسلام وسبل مواجهة الفكر بالفكر وما يتطلبه ذلك من فهم الخلفيات التاريخية والجغرافية والسياسية للمناطق التي سيعمل بها مبعوثو الأزهر الشريف مع التركيز على احترام خصوصية الشعوب، أضاف عياد أن هذه الدورة تستهدف أن يكون كل مبعوث قبل سفره على دراية بالمناطق التي سيعمل بها وبثقافة الجمهور الذي ستعامل معه وطبيعة المجتمع واهتماماته، لأجل دعم تحقيق رسالة الأزهر الشريف العالمية، وبيان المعالم الحقيقية للإسلام ورؤيته للتعايش السلمي واحترام الآخر.

تنوه الأمانة العامة للبعوث بالمجمع إلى ضرورة حضور الدورة التدريبية؛ خاصة وأن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ان الإحتلال يستغل اتفاق الهدنة الإنسانية القائم الآن في قطاع غزة، وبعد المجـازر الدموية التي راح ضحيتها أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم ما يزيد عن 6150 طفلًا، ونحو 4 آلاف امرأة، يواصل الاحتلال ومستوطنوه شنّ عدوانهم المسعور على مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقالهم بشكل تعسفي، تزامنًا مع تكميم الأفواه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتضييق على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

واستغلالًا للأوضاع في قطاع غزة، تصاعدت حدة الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين وكان آخرها إعدام طفلين رميًا بالرصاص في جنين شمالي الضفة الغربية.

أشار المرصد أن مخيمات الضفة الغربية، جنين، والدهيشة، والجلزون، وعسكر، وبلاطة، ونور شمس تشهد حملات قتل ممنهجة واعتقالات تعسفية وتدمير الممتلكات الفلسطينية وتجريف الأراضي الزراعية، ووعيد بنكبة جديدة ومطالبات بالرحيل إلى الأردن وبعض الدول العربية الأخرى عبر المنشورات وإطلاق صفحة "هاجروا الآن" على الفيس بوك، والتي أعلنت انطلاق العد التنازلي لبدء ترحيل الفلسطينيين عن الضفة الغربية قبل قتلهم وإبادتهم مثل إخوانهم في غزة.